В Лиге чемпионов новым рекордсменом по числу хет-триков стал Месси
19 сентября, 17:46Спорт
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Игрок футбольного клуба «Барселона» из Испании Лионель Месси побил рекорд по количеству хет-триков в Лиге чемпионов.
Во вторник «Барселона» победила ПСВ со счетом 4:0. В ходе матча аргентинский нападающий в очередной раз забил три гола. Об этом 19 сентября пишет газета «Известия».
В рамках игр Лиги чемпионов 31-летний Месси осуществил восьмой по счету хет-трик, то есть в восьми играх каждый раз забивал по три гола. В 64 играх группового раунда Лиги чемпионов форвард из Аргентины 61 раз точно поражал ворота соперников. В итоге он побил рекорд турнира.
На втором месте по количеству хет-триков находится нападающий футбольного клуба «Ювентус» из Италии Криштиану Роналду. Последний трижды забивал голы в семи матчах Лиги чемпионов.
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