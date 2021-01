«Манчестер Юнайтед» установил цену за трансфер полузащитника Поля Погба.

Как сообщает «Советский спорт», «манкунианцы» готовы расстаться с хавбеком, если получат предложение свыше 101 миллиона долларов. Ранее сообщалось, что в переходе Погба заинтересованы «ПСЖ», «Реал» и «Ювентус». Отметим, что в текущем сезоне 27-летний Погба отыграл 21 матч, записав на свой счет два забитых мяча и три голевых передачи.

