ФК «Краснодар» примет решение в отношении Мамаева после расследования
Сегодня, 15:50Спорт
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Накануне в российских СМИ была опубликована информация о том, что в одном из московских заведений общепита игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев и футболист клуба «Зенит» Александр Кокорин напали на сотрудника Минпромторга РФ.
Чиновник заявил о нападении в правоохранительные органы. Об этом пишет RNS.
Как выяснилось, жертвой спортсменов стал руководитель департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга Денис Пак. Подробности инцидента пока не разглашаются.
Руководство ФК «Краснодар» намерено дать свою оценку действиям Мамаева после полицейского расследования. В клубе сообщили, что решение будет принято лишь после того, как полицейские дадут инциденту собственную юридическую и правовую оценку.
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