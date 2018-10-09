ФК «Краснодар» примет решение в отношении Мамаева после расследования

Чиновник заявил о нападении в правоохранительные органы. Об этом пишет RNS.

Как выяснилось, жертвой спортсменов стал руководитель департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга Денис Пак. Подробности инцидента пока не разглашаются.

Руководство ФК «Краснодар» намерено дать свою оценку действиям Мамаева после полицейского расследования. В клубе сообщили, что решение будет принято лишь после того, как полицейские дадут инциденту собственную юридическую и правовую оценку.