В Уфе фанаты «Салавата Юлаева» сыграют в футбол с фанатами других клубов

В том числе и с болельщиками ФК «Уфа».

В Уфе 17 июня на территории спортивной школы №32 в парке Кашкадан ХК «Салават Юлаев» проведет спортивный фестиваль «Моё зелёное лето», сообщили в хоккейном клубе. Главным его событием станет футбольный турнир среди хоккейных болельщиков.

В турнире примут участие восемь команд: фанаты «Салавата Юлаева», нижегородского «Торпедо», «Трактора», «Автомобилиста», «Молота-Прикамье», болельщики «Салавата Юлаева» из Сибая, команда болельщиков из Самары и команда болельщиков ФК «Уфа».

Разумеется, одним футбольным турниром фестиваль от «СЮ» не ограничится.

- Будут конкурсы и розыгрыши призов от «Салавата Юлаева», мастер-класс от команды по американскому футболу «Уфимские волкодавы», спортивные и интерактивные зоны и многое другое, - сообщили в клубе. - Приходите с друзьями и семьями поддержать участников и зарядиться положительной энергией! Вход на фестиваль свободный.

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