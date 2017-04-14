Хоккейный клуб «Салават Юлаев» пополнился тремя новыми игроками

«Салават Юлаев» пополнился вратарем Кареевым, нападающим Бусаровым и защитником Алексеевым.

В составе уфимского ХК «Салават Юлаев» появились три новых игрока: нападающий, бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира Георгий Бусаров, вратарь Андрей Кареев, привлекавшийся в сборную России, и один из самых талантливых юниоров страны – защитник Александр Алексеев, сообщается на официальном сайте клуба.

Георгия Бусарова уфимский клуб приобрел в пензенском «Дизеле», где хоккеист провел пять сезонов. В прошедшем чемпионате ВХЛ он сыграл в 49 матчах, набрав при этом 21 (9+12) результативный балл.

Новый вратарь не пропустил в матче 3 января 2017 года 61 бросок. Фото: hcsalavat.ru

Вратаря Андрея Кареева уфимцы приобрели в новокузнецком «Металлурге» в обмен на нашего голкипера Андрея Литвинова и денежную компенсацию. В сезоне 2016/17 Кареев провёл в Континентальной хоккейной лиге 44 матча, одержав при этом 12 побед. Процент отбитых Кареевым бросков составил внушительные – 93,6, а коэффициент непробиваемости – 2,31. Также в его активе 4 матча на «ноль».

Защитник Александр Алексеев, 1999 года рождения, участвовал в составе сборной России на юниорском чемпионате мира (U-18) в 2016 году. Минувший сезон перспективный российский защитник провёл в Западной хоккейной лиге в команде «Ред Дир». Он сыграл в 41 матче и набрал 21 (4+17) очко.

Материалы по теме