«Салават Юлаев» в суде может получить права на хоккеиста Кирилла Семенова

Арбитраж КХЛ по Кириллу Семенову из новокузнецкого «Металлурга» состоится 8 июня.

Заседание Арбитража КХЛ по спору в отношении нападающего новокузнецкого «Металлурга» Кирилла Семенова, которое было намечено на сегодня, было перенесено на 8 июня, сообщили Медиакорсети в ХК «Салават Юлаев».

- Контракт с Кириллом Семеновым еще не подписан, - пояснил руководитель пресс-службы уфимского клуба Андрей Юртаев. – Прежде чем его подписать, необходимо получить права на него. Это будет решаться в суде, заседание которого сегодня перенесли на 8 июня.

Сообщение о переходе Семенова в «Салават Юлаев» появилось сегодня на официальном сайте ХК «Металлург» (Новокузнецк):

- 4 июня состоялся очередной трансферный обмен со стороны новокузнецкого клуба. Мы обменяли нападающего Кирилла Семенова в «Салават Юлаев». Этим действием, этим решением мы ответили на подачу заявления Кириллом по поводу того, что хоккеист хочет играть в КХЛ. Этот трансфер готовился давно и был подписан 1 июня. Но мы оставляли за собой время вести переговоры с «Авангардом». Переговоры с Омском проходили долго и интенсивно, особенно интенсивно на протяжении последних 3 дней, но, к сожалению, они не привели к какому-то результату. Омская сторона постоянно откладывала момент перехода Кирилла Семенова. Пытались договориться до конца с «Авангардом», но разговор всегда откладывался, никакой конкретики со стороны Омска не было услышано. «Авангард» просто пытался затянуть переговоры и сорвать сроки регистрации перехода.

В своей деятельности мы руководствуемся регламентом и в данном случае сделка была совершена в полном соответствии с нормами регламента. Переход между клубами — «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым», официально состоялся, и должен быть зарегистрирован лигой. 4 июня мы выставили в базу договор перехода, подписанный 1 июня. Поэтому права хоккеиста никоим образом не ущемлены, мы нашли Кириллу топ-клуб, в котором он может продолжить свою карьеру профессионального хоккеиста — здесь мы ничего не нарушили. Посмотрим, как пройдет арбитраж, и какое решение будет по итогу этого мероприятия.

В минувшем сезоне Кирилл Семенов в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 27 очков (13 шайб + 14 передач). В мае было объявлено, что с нового сезона «Металлург» (Новокузнецк) покинет КХЛ и будет выступать в ВХЛ. Дело 22-летнего хоккеиста сегодня должно было рассматриваться в арбитраже КХЛ в связи с тем, что омский «Авангард» настаивает на том, что игрок находился в «Металлурге» в «скрытой» аренде.

По информации источника РИА Новости, на данный момент КХЛ еще не ратифицировала данный переход. В случае одобрения лигой обмена между клубами «Металлург» получит от «Салавата Юлаева» символическую денежную компенсацию, а также трех игроков из системы уфимского клуба, передает РИА Новости.

Сделка по обмену из новокузнецкого «Металлурга» в уфимский «Салават Юлаев» хоккеиста Кирилла Семенова является недействительной с точки зрения регламента КХЛ, заявил агентству «Р-Спорт» президент омского «Авангарда» Владимир Шалаев:

- Нам нет смысла разбираться, лучше всех уже разобрался профсоюз КХЛ. Как и сказал (Андрей) Коваленко, поскольку обращение хоккеиста о признании его неограниченно свободным агентом уже давно есть в дисциплинарном комитете, то статус такого игрока с момента подачи заявления «замораживается». А на сделки с его участием автоматически накладывается вето до решения дисциплинарного комитета. Мы все вместе ждем это решение. Провели они эту сделку и провели, пускай она будет на совести Уфы. Но эта сделка, на наш взгляд, является недействительной с точки зрения регламента.

Мы следим за развитием событий.

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