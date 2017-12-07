ФК "Спартак" проиграл команде "Ливерпуль" из Англии со счетом 7:0
Сегодня, 16:01Спорт
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Команда «Ливерпуль» из Англии победила на своем поле в игре с командой из Москвы «Спартак».
Как пишет издание Dni.ru, игра проходила в рамках матча группового этапа Лиги чемпионов.
Сообщается, что встреча закончилась счетом 7:0.
Спартак занял в группе третье место и будет участвовать в лиге Европы. Для столичной команды поражение от «Ливерпуля» стало антирекордом, добавляет источник.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей