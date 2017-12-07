ФК "Спартак" проиграл команде "Ливерпуль" из Англии со счетом 7:0

Команда «Ливерпуль» из Англии победила на своем поле в игре с командой из Москвы «Спартак».

Как пишет издание Dni.ru, игра проходила в рамках матча группового этапа Лиги чемпионов.

Сообщается, что встреча закончилась счетом 7:0.