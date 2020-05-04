Артюхин продлит контракт с «Витязем»

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Российский форвард Евгений Артюхин продолжит выступления за подмосковный «Витязь».
Об этом сообщает «Советский Спорт» со ссылкой на ТАСС.
«Предварительная договоренность с «Витязем» о новом контракте на один год есть. «Евгений останется в «Витязе», – сообщил агент игрока Шуми Бабаев.
37-летний Артюхин стал игроком «Витязя» перед стартом минувшего сезона. В его активе 34 матча и 4 (1+3) очка.
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