Московским судом был снят арест со счета Улюкаева
В Москве Замоскворецкий по просьбе Федеральной службы судебных приставов частично разблокировал счета экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева для оплаты штрафа в размере 130 млн рублей.
Так, пишет газета «Известия», бывший глава Минэкономразвития был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу за получение взятки. Судом установлено, что чиновник требовал $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина в качестве оплаты услуги по выдаче положительного заключения на покупку «Башнефти». Отмечается, что сам экс-глава Минэкономразвития вину не признает и считает себя жертвой провокации. Кроме того, в середине августа в пресс-службе Мосгорсуда заявили о том, что президиум суда не будет пересматривать приговор Улюкаеву, поскольку отсутствуют основания.
Ранее, 29 июня суд постановил взыскать назначенный бывшему министру штраф с его счета. В ответ, адвокаты Улюкаева подчеркнули невозможность исполнения приговора, поскольку всё его имущество арестовано. Прокурор попросил частично снять арест, а после погашения штрафа, по его словам, будет возможно снятие ареста с остального имущества.