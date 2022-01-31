В Башкирии новый электропоезд будет вести первая в России женщина-машинист

В Башкирии новый электропоезд будет вести первая в России женщина-машинист
В Башкирии новый электропоезд будет вести первая в России женщина-машинист
Сегодня, 13:14ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1pnz.ru
Уже сегодня в Башкирии начнет курсировать первая электричка «Западный экспресс» до Приютово. Поведет транспортное средство первая в России машинист-женщина в сфере пассажирских перевозок.

Сегодня экспресс поведет первая в России машинист-женщина на пассажирских железнодорожных перевозках Алена Миронова, об этом сообщил Радий Хабиров сегодня на оперативном совещании.

Известно, что девушка окончила Уфимский железнодорожный техникум по специальности "Техник-электромеханик". После учебы она проходила обучение на помощника машиниста электропоезда, а затем в 2020 году получила свидетельство о профессии.

Известно, что из Уфы начнет курсировать электричка «Западный экспресс» до Приютово. Как отметил глава региона, благодаря экспресс-электричке время в пути для пассажиров сократится на час. Поезд будет следовать через Дему, Чишмы-1, Давлеканово, Раевку, Шафраново и Аксаково, останавливаясь в каждом из перечисленных населенных пунктов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы