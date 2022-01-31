В Башкирии новый электропоезд будет вести первая в России женщина-машинист

Уже сегодня в Башкирии начнет курсировать первая электричка «Западный экспресс» до Приютово. Поведет транспортное средство первая в России машинист-женщина в сфере пассажирских перевозок.

Сегодня экспресс поведет первая в России машинист-женщина на пассажирских железнодорожных перевозках Алена Миронова, об этом сообщил Радий Хабиров сегодня на оперативном совещании. Известно, что девушка окончила Уфимский железнодорожный техникум по специальности "Техник-электромеханик". После учебы она проходила обучение на помощника машиниста электропоезда, а затем в 2020 году получила свидетельство о профессии. Известно, что из Уфы начнет курсировать электричка «Западный экспресс» до Приютово. Как отметил глава региона, благодаря экспресс-электричке время в пути для пассажиров сократится на час. Поезд будет следовать через Дему, Чишмы-1, Давлеканово, Раевку, Шафраново и Аксаково, останавливаясь в каждом из перечисленных населенных пунктов.

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