Судебные приставы станут уведомлять россиян о долгах через SMS
Начиная с 2020 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) собирается начать уведомлять граждан России об их задолженностях с помощью SMS-сообщений.
По словам главы ФССП Дмитрия Аристова, правительство уже разрабатывает соответствующий законопроект. Об этом пишет RNS.
В ФССП считают необходимым постепенно переходить на электронные способы уведомления россиян об их долгах. Сообщения могут поступать и через портал госуслуг. Ведь сейчас практически у каждого человека есть смартфон или другой гаджет с доступом в интернет, сказал Аристов.
Глава судебных приставов посетовал на ненадежность почты, а также финансовые затраты необходимые для отправки писем. Именно поэтому власти и разрабатывают закон, предусматривающий изменение системы оповещения населения об их задолженностях.
С первого января 2020 года должники станут получать «юридически значимую информацию» через SMS или портал госуслуг, подытожил Аристов.