Башкирия вошла в десятку самых популярных направлений внутреннего туризма

По итогам первого полугодия 2021 года Башкирия стала одним из популярных направлений для отдыха. Республика вошла в ТОП-10 российских регионов, где туристы проводят свой отпуск, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
По данным Ростуризма, хотя бы на одну ночь в этом году бронировали комнаты в отелях страны 24,6 млн человек. Это аж на 85% больше, чем в 2020 году, когда люди оставались дома из-за коронавируса, и на 5% ниже показателей 2019 года.
По числу отдыхающих лидируют Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Крым, Татарстан. Также в первую десятку попали Свердловская, Нижегородская, Ростовская области и Башкирия.