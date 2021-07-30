Башкирия вошла в десятку самых популярных направлений внутреннего туризма

Башкирия вошла в десятку самых популярных направлений внутреннего туризма
Башкирия вошла в десятку самых популярных направлений внутреннего туризма
Вчера, 17:30ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
В России восстановляется внутренний туризм после ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

По итогам первого полугодия 2021 года Башкирия стала одним из популярных направлений для отдыха. Республика вошла в ТОП-10 российских регионов, где туристы проводят свой отпуск, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По данным Ростуризма, хотя бы на одну ночь в этом году бронировали комнаты в отелях страны 24,6 млн человек. Это аж на 85% больше, чем в 2020 году, когда люди оставались дома из-за коронавируса, и на 5% ниже показателей 2019 года.

По числу отдыхающих лидируют Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Крым, Татарстан. Также в первую десятку попали Свердловская, Нижегородская, Ростовская области и Башкирия.

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