Суд для мэра, отмена штрафов за маски и концепция исторического центра Уфы за 1,2 млн

Мэр Стерлитамака предстанет перед судом из-за отсутствия маски. Рустем Газизов присутствовал на одном из мероприятий без маски, об этом свидетельствуют фотографии в социальных сетях мэра. Так, привлечь за нарушение масочного режима Газизова намерен общественник Дамир Гарифуллин. Заседание суда состоится 20 июня в 10 утра.
Названа дата открытия сезона на озерах в Соль-Илецке для жителей Башкирии. Ориентировочно соленые озера откроют для отдыхающих после 20 июня, сообщил Mkset представитель компании-резидента.
Уфимская мэрия заплатит 1,2 млн рублей за новую концепцию исторического центра. Торги среди заявившихся исполнителей пройдут 3 июня, а работы по подготовке проекта будут оплачены из городского бюджета.\
В Башкирии отменили штрафы за нарушение масочного режима. Наряду с этим также перестает действовать норма о несоблюдении социальной дистанции. Документ об отмене ограничений направлен на подпись главе региона Радию Хабирову.
Синоптики назвали уникальность погоды в мае 2022 года в Башкирии. Температура воздуха в республике в мае этого года, по предварительным оценкам, составит на 2-3 градуса ниже нормы, сообщает начальника отдела метеопрогнозов Башгидромета Гульназ Загитова