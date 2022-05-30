Суд для мэра, отмена штрафов за маски и концепция исторического центра Уфы за 1,2 млн

Суд для мэра, отмена штрафов за маски и концепция исторического центра Уфы за 1,2 млн
Суд для мэра, отмена штрафов за маски и концепция исторического центра Уфы за 1,2 млн
30 мая, 21:33ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Главные события на вечер 30 мая в Башкирии по версии Mkset.

Мэр Стерлитамака предстанет перед судом из-за отсутствия маски. Рустем Газизов присутствовал на одном из мероприятий без маски, об этом свидетельствуют фотографии в социальных сетях мэра. Так, привлечь за нарушение масочного режима Газизова намерен общественник Дамир Гарифуллин. Заседание суда состоится 20 июня в 10 утра.

Названа дата открытия сезона на озерах в Соль-Илецке для жителей Башкирии. Ориентировочно соленые озера откроют для отдыхающих после 20 июня, сообщил Mkset представитель компании-резидента.

Уфимская мэрия заплатит 1,2 млн рублей за новую концепцию исторического центра. Торги среди заявившихся исполнителей пройдут 3 июня, а работы по подготовке проекта будут оплачены из городского бюджета.\

В Башкирии отменили штрафы за нарушение масочного режима. Наряду с этим также перестает действовать норма о несоблюдении социальной дистанции. Документ об отмене ограничений направлен на подпись главе региона Радию Хабирову.

Синоптики назвали уникальность погоды в мае 2022 года в Башкирии. Температура воздуха в республике в мае этого года, по предварительным оценкам, составит на 2-3 градуса ниже нормы, сообщает начальника отдела метеопрогнозов Башгидромета Гульназ Загитова

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы