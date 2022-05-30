Мэр Стерлитамака предстанет перед судом из-за отсутствия маски

Известно, что причиной послужила фотография с награждения сотрудников ЖКХ, на которой Рустем Газизов находился без средства индивидуальной защиты. Так, общественник обратился в местное МВД, однако в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении мэра ему отказали на основании того, что администрация города является режимным объектом.