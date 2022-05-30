В Башкирии отменили штрафы за нарушение масочного режима

На территории республики прекращает действовать региональная норма о штрафах за нарушение масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания Башкирии.
Наряду с отменой штрафов за несоблюдение масочного режима, также перестает действовать норма о несоблюдении социальной дистанции. Документ об отмене ограничений направлен на подпись главе региона Радию Хабирову.
Как сообщает спикер Госсобрания Константин Толкачев, причиной для введения штрафных санкций для граждан за несоблюдение масочного режима стал тот факт, что не все жители республики в полной мере осознавали опасность, которую несет собой коронавирусная инфекция. Чиновник также отметил, что на момент введения ограничения было недостаточно информации об инфекции, а также не было эффективной вакцины против неё.
Отмечается при этом, что штрафы как таковые продолжат действовать ввиду того, что они были введены на уровне федерального законодательства. Так, статья федерального кодекса 20.6.1 предусматривает штрафы для граждан от 1 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц от 10 до 50 тыс. рублей, для предпринимателей от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 до 300 тыс. рублей.