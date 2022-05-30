Синоптики назвали уникальность погоды в мае 2022 года в Башкирии

Как сообщает Загитова, абсолютный температурный рекорд был зафиксирован в республике 9 мая 1952 года, тогда температура воздуха опустилась до -9,6°. В этом же году, по предварительным оценкам, средняя температура воздуха в заключительный месяц весны будет на 2-3° ниже нормы.