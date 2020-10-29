В Одноклассниках пройдет акция #Улыбнись в День борьбы с инсультом

Одноклассники регулярно поддерживают и инициируют социальные проекты. Так, в начале октября соцсеть запустила просветительский проект «Время думать об искусстве», который привлекает внимание общества к людям с расстройствами аутистического спектра (РАС) через живопись. Во время пандемии ОК запустили рамки на аватарку ««Вместе против вируса» и ленту новостей о коронавирусе. Кроме этого, соцсеть в мае 2020 организовала благотворительный онлайн-концерт, после которого отправили ноутбуки в региональные дома престарелых, чтобы бабушки и дедушки могли поддерживать связь с близкими через видеозвонки.