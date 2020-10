В Одноклассниках пройдет акция #Улыбнись в День борьбы с инсультом

Социальная сеть Одноклассники, Фонд борьбы с инсультом ОРБИ и сервис Добро Mail.Ru запустили флешмоб под хештегом #Улыбнись к Всемирному дню борьбы с инсультом.

Пользователи ОК могут принять привлечь внимание к проблеме инсульта с помощью установки рамок на аватар и публикации фото в тематической подборке. С помощью специальной рамки с надписью #Улыбнись можно украсить профиль аккаунта, при этом во время установки появляется окно с анимированной инфографикой — оно объясняет, как меняется человек при нарушении мозгового кровообращения. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с инсультом, чтобы увеличить осведомленность об инсульте, факторах риска и последствиях заболевания. Она называется «Улыбнись», потому что именно улыбка помогает диагностировать возможность удара заранее — как известно, человек в прединсультном состоянии не может улыбнуться как обычно, один уголок рта остается опущенным. Каждый человек, принявший участие во флешмобе «Улыбнись», поможет распространить информацию, которая спасет жизни многих людей. Например, при смене аватарки в ленте новостей создается пост, призывающий присоединиться к акции в приложении «Волшебные рамки». А при публикации фотографий с хештегом #Улыбнись будет в соцсети создаваться единая подборка под одноименным хештегом. Так у пользователей ОК появится возможность рассказать друзьям о первых признаках приступа в простой и доступной форме. Фонд ОРБИ — первый профильный фонд, который помогает людям, столкнувшимся с инсультом, а также их близким и родным. 29 октября в официальной группе Фонда в ОК появится видео, которое расскажет об одном из факторов инсульта. В День борьбы с инсультам пользователи соцсети могут оставить пожертвование фонду через приложение Добро Mail.ru внутри соцсети. Одноклассники регулярно поддерживают и инициируют социальные проекты. Так, в начале октября соцсеть запустила просветительский проект «Время думать об искусстве», который привлекает внимание общества к людям с расстройствами аутистического спектра (РАС) через живопись. Во время пандемии ОК запустили рамки на аватарку ««Вместе против вируса» и ленту новостей о коронавирусе. Кроме этого, соцсеть в мае 2020 организовала благотворительный онлайн-концерт, после которого отправили ноутбуки в региональные дома престарелых, чтобы бабушки и дедушки могли поддерживать связь с близкими через видеозвонки.

