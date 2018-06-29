Более 200 населенных пунктов Украины остались без света
Сегодня, 23:12Общество
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В пятницу, 29 июня на Украине 204 населенных пункта остались без электричества из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Без света остались Полтавская, Луганская, Черновицкая, Тернопольская, Днепропетровская, Кировоградская и Запорожская области. В данный момент энергетики пытаются восстановить электроснабжение. Об этом пишет газета «Известия».
В поселке Рубежное (Луганская область) сильный ветер с осадками привел к повреждению кровли в 11 жилых домах. В результате непогоды было повалено 100 деревьев.
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