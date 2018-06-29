Более 200 населенных пунктов Украины остались без света

Без света остались Полтавская, Луганская, Черновицкая, Тернопольская, Днепропетровская, Кировоградская и Запорожская области. В данный момент энергетики пытаются восстановить электроснабжение. Об этом пишет газета «Известия».

В поселке Рубежное (Луганская область) сильный ветер с осадками привел к повреждению кровли в 11 жилых домах. В результате непогоды было повалено 100 деревьев.