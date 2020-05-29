Twitter прокомментировал указ президента США о регулировании соцсетей
Вчера, 15:57ОбществоФото: pxhere.com
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Представители Twitter высказались относительно указа Дональда Трампа о регулировании соцсетей. По их мнению, данное постановление слишком политизировано для социальных сетей.
Как сообщает газета “Известия”, представители соцсети приводят в пример секцию 230 американского акта о благопристойности при телекоммуникациях. В рамках данного закона провайдер не имеет статуса источника информации.
Ранее в соцсети на публикациях Дональда Трампа появилась отметка о недостоверности данных. Президент США сказал, что закроет Twitter.
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