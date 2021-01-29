Первый жилой комплекс комфорт-класса в Уфе с системой внутреннего кондиционирования

Первый жилой комплекс комфорт-класса в Уфе с системой внутреннего кондиционирования

Вчера, 17:28Общество
На какие аспекты стоит обратить внимание при покупке квартиры, чтобы сделать правильный выбор и не разочароваться в нем?

Технические характеристики при выборе квартиры волнуют покупателей не меньше, чем локация, инфраструктура и транспортная доступность жилого комплекса. Хотя работу и состояние инженерных коммуникаций в полной мере можно оценить только после заселения, присматриваться к техническим характеристикам можно и нужно на любой стадии готовности объекта.

- Наличие современных инженерных коммуникаций в новостройке в последнее время стало одним из ключевых факторов при выборе жилья. Понимая это, застройщики внедряют разные технологические разработки для обеспечения комфорта и безопасности жителей. Новые многоквартирные дома сильно отличаются от тех, что строились всего 5-10 лет назад. Посмотрев на эти проекты становится очевидно, что они на голову выше своих недавних предшественников. – рассказала Наталья Всесвятская, ведущий PR-специалист ГК «Первый Трест».

Одним из проектов нового поколения является ЖК «Новатор». Само название задает тон всему проекту – жилые дома, и инфраструктура возводятся с учетом самых новейших тенденций архитектурных и строительных трендов.

- В проектах ГК «Первый Трест» технологические решения индивидуальны для каждого проекта и охватывают все возможные сценарии функционирования зданий. Например, комфортную температуру в ЖК «Новатор» обеспечит система внутреннего кондиционирования. Впервые в Уфе эта система будет установлена в жилом комплексе комфорт-класса. Её несомненными преимуществами являются: гибкость настроек, большая мощность, устойчивость, простота установки и энергоэффективность. К тому же такое решение не только является удобным для жильцов, но и сохраняет фасад здания в первозданном виде. –поделилась Наталья Всесвятская, ведущий PR-менеджер ГК «Первый Трест».

При помощи распределительных коллекторов, которые находятся на каждом этаже мультизональная VRV-система формирует необходимый микроклимат. Неважно насколько жарко за окном, в помещениях всегда будет царить тот микроклимат, который для вас наиболее приятен.

Помимо VRV-системы, на комфорт проживания в ЖК «Новатор», будут работать энергоэффективные стеклопакеты с мультифункциональными стёклами и режимом микровентиляции. Они обеспечат правильную терморегуляцию и оградят от излишнего шума.

Кроме уже перечисленных технологических решений в каждом подъезде ЖК «Новатор» будут установлены от 2 до 3 современных скоростных лифтов от ведущих европейских производителей. Они за считанные секунды доставят вас на любой этаж, в том числе и на уровень подземного паркинга.

Для системы водоснабжения будут использованы трубы из полипропилена и металлопластика, что гораздо эстетичнее и долговечнее стальных труб. А система водоснабжения будет оборудована повысительными насосными станциями ведущих немецких производителей, которые обеспечат требуемый напор воды в системе.

На страже безопасности жильцов комплекса системы круглосуточного видеонаблюдения, охранно-пожарные сигнализации и система дымоудаления.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, являясь основой современных жилых комплексов, инженерно-техническое обеспечение домов играет определяющую роль при оценке качества любого жилья. А главными признаками жилых комплексов нового поколения являются: максимальный комфорт, высокое качество и энергоэффективность.

Узнать больше о проекте можно на сайте 1trest.ru, по телефону 8 (347) 222-0-111 или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50 лет Октября, 15 к. 1.

Справка о компании: ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в Топ-3 застройщиков Башкирии и строит 7 жилых комплексов в городе Уфа: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК Grand&Grand и ЖК «Новатор».

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