Сегодня, 28 ноября, Минздрав Башкирии опубликовал сводку по эпидемии за прошедшие сутки. По данным ведомства, за день в республике зафиксировано 411 случаев заболевания внебольничной пневмонии.

Новых случаев заболеваний коронавирусом — 135. Всего — 13987, из них в тяжелом состоянии — 35, а на ИВЛ — 14. Умер один человек. Как отмечают в Минздраве РБ, за сутки было проведено обследование 11744 человек. Напомним, в Башкирии ожидают поступления 1000 вакцин от коронавируса. В первой очереди на получение стоят медработники и сотрудники соцучреждений.

