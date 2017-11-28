Ученые из США пришли к выводу о пользе водопроводной воды для зубов

Ученые из Америки сделали вывод о том, что водопроводная вода уменьшает риск возникновения кариеса у детей.

Как пишет издание Dni.ru, к подобному заключению исследователи пришли после анализа состояния здоровья 16 тысяч детей.

Специалисты из Университета штата Северная Каролина изучали состояние здоровья детей в возрасте от двух до 19 лет. Все они в течение долгого периода (с 2005 по 2014 годы) являлись участниками эксперимента.

Дети заполняли диетологические анкеты и проходили обследование у стоматологов, а также сдавали анализы крови. В процессе исследования врачи сравнили частоту употребления детьми воды из водопровода, а также степень развития у них кариеса и содержание тяжелых металлов в организме.

Было определено, что у детей, активно употреблявших водопроводную воду, в крови повышенное содержание свинца. У 49,8% участников исследования медики выявили кариес разной степени тяжести. При этом самый высокий риск развития кариеса оказался у 15% детей, которые не пили воду из водопровода. Но скопление тяжелых металлов в организмах этих участников были низким.