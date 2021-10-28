Власти Башкирии закупают сувенирные часы за 2,2 миллиона рублей

Власти Башкирии намерены приобрести 16 видов мужских и женских сувенирных часов за 2,2 миллиона рублей. Средства будут выделяться из бюджета республики. Информация о тендере представлена на сайте Госзакупок.

На сайте Госзакупок появился тендер на поставку 16 видов сувенирных часов за 2,2 миллиона рублей. Исходя из данных в заявке, стоимость одних часов варьируется от 4 до 33,7 тысяч рублей. Средства на приобретение изделий выделят из бюджета республики. В контракте указано, что часы должны быть мужские и женские, как кварцевые, так и механические, с хронографом или автоподзаводкой. Помимо этого, на изделии должен быть изображен герб Башкортостана, а также сделана гравировка с надписью: «Правительство Республики Башкортостан» или «Управление делами главы Республики Башкортостан», или «Республика Башкортостан», либо «Глава Башкортостана», или же «Премьер-министр правительства Башкортостан». Так, заказчиком выступает ГКУ «Хозяйственное управление», а исполнять заказ будет ООО «Полет классика». Крайний срок поставки товара — 25 декабря 2021 года. Отметим, что самые дорогие часы из заявки — стоимостью в 33,7 тысяч рублей — предназначаются мужчине. Известно, что изделие должно быть изготовлено из нержавеющей стали, с металлическим браслетом золотого цвета. Дарить сувенир будут в деревянном футляре с изображенным на крышке гербом республики.

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