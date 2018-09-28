В России не станут менять систему расчета страховых пенсий

Ранее в СМИ прошла информация о грядущем изменении системы расчета страховых пенсий. Об этом 28 сентября пишет газета «Известия».

Согласованный Кабинетом министров проект основных направлений деятельности правительства (ОНДП) до 2024 года не предусматривает никаких изменений расчета страховых пенсий, заверили в секретариате.

В пятницу издание «Ведомости» со ссылкой на собственные источники (двух московских чиновников и одного эксперта) сообщила о решении правительства РФ начать рассчитывать страховые пенсии по новой формуле. Якобы это одна из мер ОНДП.

Собеседники издания утверждали, что нововведение должно положительно сказаться на основных параметрах распределительного компонента пенсионной системы, учитывающих демографические и экономические условия.