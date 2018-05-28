Польша предложила США 2 млрд долларов за сдерживание российской агрессии

Сейм готов выделить Белому дому от 1,5 до двух миллиардов долларов на возведение у себя американской военной базы. Об этом информирует портал rns.online.

Минобороны Польши подготовило документ получивший название «Предложение о постоянном присутствии США в Польше». Варшава хочет, чтобы на ее территории появилась постоянная военная база США. Договор между двумя государствами предусматривает размещение в Польше совместной польско-американской военной базы, где будет стоять бронетанковая дивизия США. На эти цели сейм готов израсходовать два миллиарда долларов.

Власти Польши хотят защитить свой народ от агрессии со стороны России. Они уверены, что появление в стране американской военной базы будет этому способствовать.