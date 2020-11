В Башкирии скончалась молодой учёный Гульнар Юлдыбаева

Сегодня стало известно о кончине молодого ученого, эпосоведа Гульнар Юлдыбаевой. Ей было всего 43 года.

Гульнар Юлдыбаева была ведущим научным сотрудником отдела фольклористики Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН. Как рассказали Mkset коллеги Гульнар, при жизни она написала около 400 научных статей и монографий, а также подготовила несколько томов по башкирскому эпосу. Очень много хорошего можно сказать о ней. Она была очень жизнерадостной и жизнелюбивой. Мы понесли большую утрату, вспоминает одна из сотрудниц института. Гульнар Юлдыбаева скончалась в больнице. Коллеги сообщили, что возможной причиной смерти стали осложнения после коронавируса. У неё также были проблемы с сердцем. Гульнар Юлдыбаева родилась в деревне Саитбаба Гафурийского района Башкирии. В 2000 году окончила БашГУ по направлению «Филология. Преподаватель по специальности «Фиолология». С 1997 года работала в ИИЯЛ УФИЦ РАН. Свою деятельность она начала на должности лаборанта, затем стала младшим научным сотрудником, научным сотрудником, старшим научным сотрудником и с 2019 года являлась ведущим специалистом. В числе её трудов монография «Сюжет и стиль эпоса «Урал-батыр». Гульнар Юлдыбаева участвовала в создании коллективного труда по теме «Башкирские фольклорные памятники». По проекту «Экспедиционные материалы» увидели свет 16 сборников материалов экспедиций с 2003 по 2019 год, в которых она являлась сосоставителем. С 2019 года была членом редколлегии научного рецензируемого журнала «Вестник СВФУ имени М. К. Аммосова» серии «Эпосоведение», а также членом ученого совета Международного научного центра по исследованию шаманизма в Турции. Гульнар Юлдыбаева — лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2012 года и 2019 года. В 2012 году также была награждена Почетной грамотой Уфимского научного центра РАН, в 2013 году — Благодарственным письмом ТЮРКСОЙ, в 2017 году — Почетной грамотой ФАНО и 2017 году — Благодарственным письмом Правительства РБ.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter