В Башкирии скончалась молодой учёный Гульнар Юлдыбаева

В Башкирии скончалась молодой учёный Гульнар Юлдыбаева

Вчера, 11:36ОбществоАнна КононоваPhoto: facebook Гульнар Юлдыбаевой
Сегодня стало известно о кончине молодого ученого, эпосоведа Гульнар Юлдыбаевой. Ей было всего 43 года.

Гульнар Юлдыбаева была ведущим научным сотрудником отдела фольклористики Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН. Как рассказали Mkset коллеги Гульнар, при жизни она написала около 400 научных статей и монографий, а также подготовила несколько томов по башкирскому эпосу.

Очень много хорошего можно сказать о ней. Она была очень жизнерадостной и жизнелюбивой. Мы понесли большую утрату, вспоминает одна из сотрудниц института.

Гульнар Юлдыбаева скончалась в больнице. Коллеги сообщили, что возможной причиной смерти стали осложнения после коронавируса. У неё также были проблемы с сердцем.

Гульнар Юлдыбаева родилась в деревне Саитбаба Гафурийского района Башкирии. В 2000 году окончила БашГУ по направлению «Филология. Преподаватель по специальности «Фиолология».

С 1997 года работала в ИИЯЛ УФИЦ РАН. Свою деятельность она начала на должности лаборанта, затем стала младшим научным сотрудником, научным сотрудником, старшим научным сотрудником и с 2019 года являлась ведущим специалистом.

В числе её трудов монография «Сюжет и стиль эпоса «Урал-батыр». Гульнар Юлдыбаева участвовала в создании коллективного труда по теме «Башкирские фольклорные памятники». По проекту «Экспедиционные материалы» увидели свет 16 сборников материалов экспедиций с 2003 по 2019 год, в которых она являлась сосоставителем.

С 2019 года была членом редколлегии научного рецензируемого журнала «Вестник СВФУ имени М. К. Аммосова» серии «Эпосоведение», а также членом ученого совета Международного научного центра по исследованию шаманизма в Турции.

Гульнар Юлдыбаева — лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2012 года и 2019 года. В 2012 году также была награждена Почетной грамотой Уфимского научного центра РАН, в 2013 году — Благодарственным письмом ТЮРКСОЙ, в 2017 году — Почетной грамотой ФАНО и 2017 году — Благодарственным письмом Правительства РБ.

Stories:
Эксклюзив
БашкирияУфа
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы