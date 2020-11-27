В Башкирии скончалась молодой учёный Гульнар Юлдыбаева

Гульнар Юлдыбаева — лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2012 года и 2019 года. В 2012 году также была награждена Почетной грамотой Уфимского научного центра РАН, в 2013 году — Благодарственным письмом ТЮРКСОЙ, в 2017 году — Почетной грамотой ФАНО и 2017 году — Благодарственным письмом Правительства РБ.