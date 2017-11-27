В Екатеринбурге зафиксировали падение метеорита
Как пишет издание Dni.ru, инцидент случился недалеко от выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».
Сообщается, что в 05:11 свидетели услышали громкий звук и увидели яркую вспышку. Небесное тело передвигалось от аэропорта Кольцово. После падения очевидцы смогли заметить дым. Камеры наблюдения засняли произошедшее.
Между тем, эксперты сомневаются, что это был метеорит. Ни в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, ни в аэропорте Кольцово сведениями о случившемся не обладают.
Представитель Коуровской астрономической обсерватории имени Бархатовой Виктор Гроховский также заявил, что у них нет подобной информации. По словам специалиста. Из этого события сделали шоу. Он подчеркнул, что очевидцев, фактически, нет. Также все три выставленных в Сеть видео не совпадают. Кроме того, при таком событии должна появиться масса сообщений, а они отсутствуют, подытожил эксперт.
В ноябре 2017 года сообщалось, что под Мурманском упало небесное тело. После публикации видео в интернете между пользователями разгорелись споры о том, что это было. Тогда мнения разделились. Одни предположили, что это метеорит, а другие доказывали, что это был запуск военных ракет.