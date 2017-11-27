Российская LADA попала в список самых покупаемых авто у жителей Европы
Как пишет издание Dni.ru, аналитики сделали такой вывод по итогам продаж за январь-октябрь 2017 года.
С начала 2017 года бюджетный седан LADA Granta от АвтоВАЗа продали в количестве 76,9 единиц.
По словам специалистов, если при изучении европейского авторынка учитывать и Россию, модель занимает 60-ю позицию в рейтинге популярности. В ближайшие соседи отечественной марки попали Skoda Superb (59-е место) и Audi A6 (61-е место).
За первые десять месяцев года текущего года LADA Vesta была продана 62,1 тысячи раз. Это позволило машине оказаться на 76-й позиции топа. Лидером продаж, как и ранее, на европейском рынке остался хэтчбек Volkswagen Golf.
До этого маркетологи выяснили, какие бренды самые любимые у жителей России. Впервые за последние девять лет в рейтинг вошла LADA. Список составили на основании данных опроса владельцев автомобилей. Первую позицию занял BMW. Россияне предпочитают немецкий бренд вот уже семь лет подряд.
Пользующаяся спросом в годы СССР LADA заняла девятое место, обойдя Volkswagen, закрывающий десятку. Наиболее популярной маркой внедорожника в России первый раз за девять месяцев стал Renault.