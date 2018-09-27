Анджелина Джоли перекрасилась в блондинку ради новых съемок

Необычный образ звезде Голливуда понадобился для участия в съемках очередного фильма. Об этом 27 сентября пишет газета «Известия».

Издание The Daily Mail информирует, что новая картина с участием Джоли называется Come Away. Она будет приквелом к кинолентам «Алиса в стране чудес» и «Питер Пэн». В фильме Анджелина Джоли сыграет Роуз - мать Алисы и Питера. Последние по замыслу авторов станут братом и сестрой.

Кино повествует о становлении Страны чудес и Нетландии. По сценарию фильма Алиса и Питер попадают туда, пытаясь помочь родителям пережить гибель своего брата.

Ради новой роли Джоли перекрасилась в блондинку, хотя бытует мнение, что она снимается в парике. Фото со съемок Come Away уже выложены в интернет. В Instagram самой Джоли тоже есть ее снимки в новом образе.