Фото: pxhere.com
На портале Роструда в резюме можно будет указать опыт работы волонтером
Вчера, 17:10Общество
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Пользователи портала Роструда «Работа в России» при составлении собственного резюме смогут указать свой добровольческий опыт, если он у них имеется.
В электронном документе соответствующая графа появится в 2020 году. Об этом информирует RNS.
В Роструде пояснили, что для реализации задуманного им придется интегрировать систему «Добровольцы России» и сайт «Работа в России».
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