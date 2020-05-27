В Москве начали делать экспресс-тесты на выявление иммунитета к коронавирусу

Выборочное тестирование в столице России начали делать с 15 мая. В первые семь дней скрининг сделали 50 тысяч человек, среди которых у 12,5% обнаружился иммунитет, сообщают “Новые известия”..

Проводить массовые тестирования на антитела к SARS-CoV-2 начали несколько лабораторий: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest и другие. На рынке есть как иностранные тесты, так и созданные российскими учеными. Их чувствительность варьируется от 87 до 95%, а специфичность - от 90 до 98%.

За все время исследований специалисты сошлись на том, что самым эффективным тестом на данный момент является «Biozek Medical», разработанный в Нидерландах. Он обладает высокой чувствительностью, и при его использовании в контрольной группе не выявили случаев ложноположительных результатов, сообщают “Новые известия”.

Отмечается, что в первую очередь экспресс-тесты «Biozek Medical» прошли врачи и медсестры, которые напрямую работают с зараженными коронавирусом пациентами.

Для получения результатов необходимо сдать кровь из пальца на наличие антител IgM и IgG. Первые антитела возникают в крови вместе с вирусом и находятся там от шести недель до двух месяцев. Вторые антитела проявляются лишь через пару недель после заражения и могут сохраняться на протяжении нескольких лет. То есть с помощью этого теста можно узнать, заражен ли человек в настоящее время или уже переболел.

Сегодня ученые не могут достоверно сказать, как долго держится иммунитет у переболевшего коронавирусом и можно ли его получить естественным путем. Однако тестирование помогает бороться с распространением вируса и отслеживать цепочки распространения. Если человек будет знать о наличии у него иммунитета, то у него больше не будет необходимости соблюдать самоизоляцию, а значит, он сможет вернуться к прежней жизни без страха заразиться или заразить окружающих.