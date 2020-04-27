Абсолютное большинство россиян считают важными поправки в Конституцию о медицине

Приоритетной поправку о здравоохранении назвали 95% респондентов. Специалистов итоги опроса не удивили, потому что пандемия вскрыла изъяны отечественной медицины, в частности, устаревшую материально-техническую базу, дефицит лекарств, низкие зарплаты медиков, нехватку кадров, масштабную коррупцию и бюрократизацию. Об этом сообщает ВЦИОМ.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль считает, что поправки о качестве и доступности медицины, которые он инициировал вместе с коллегами, сейчас очень актуальны. По его мнению, они изменят подход государства к здравоохранению, обязав власти оказывать медицинскую помощь всем гражданам вне зависимости от места проживания.

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что пандемия COVID-19 поставила перед государством вопрос о перестройке системы здравоохранения. Речь идет об увеличении койко-мест и подготовке медиков, в т. ч. инфекционистов.

Несмотря на критику специалистов и общественности, долгое время власти экономили на здравоохранении, стараясь «оптимизировать» бюджет. Это привело к сокращению числа медицинских заведений и врачей-специалистов по всей стране, что и аукнулось во время пандемии.

Другой очень важной поправкой в Конституцию россияне назвали положение о социальной поддержке — защите прав трудящихся, ежегодной индексации пенсий. Пандемия также обострила вопрос об этих изменениях, в результате чего президент подписал указ об увеличении социальных выплат безработным, семьям с детьми, сохранении рабочих мест и помощи бизнесу.