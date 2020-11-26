В России создадут оргкомитет по председательству в Арктическом совете

В России создадут оргкомитет по председательству в Арктическом совете

Вчера, 16:29ОбществоPhoto: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин назначил главой Арктического совета Юрия Трутнева.

Издание Muksun сообщает, что соответствующий указ о председательстве подписан главой Российской Федерации Владимиром Путиным. В соответствии с документом, руководить будет Юрий Трутнев.

Арктический совет - межправительственный форум по взаимодействию и сотрудничеству арктических стран, коренных народов и жителей Арктики. Его основной деятельностью является эффективное решение задач по защите природы и экологии. В настоящее время и до конца текущего года председательство Арктического совета находится в Исландии. К России оно перейдет со следующего года и продлится до 2023 г.

Советник президента Антон Кобяков отметил, что одной из наиболее важных задач, поставленных перед Россией в годы председательства в АС, является активное развитие Арктики.

Действия организационного комитета будут основаны на планировании основных мероприятий в связи с председательством Российской Федерации в Арктическом совете в последующие три года. В первую очередь внимание будет уделяться решению задач по сохранению экологической системы в регионе, развитию туристической отрасли, положению коренных малочисленных народов Севера и привлечению финансирования.

России перейдет председательство в рабочей группе Арктического совета, работа которой направлена на сокращение выбросов черного углерода и метана. Также РФ возглавит информационный форум лучших практик в области арктического судоходства, будет руководить проектом «Инициатива арктической инфраструктуры пространственных данных», Арктическим экономическим советом и форумом береговых охран.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы