В России создадут оргкомитет по председательству в Арктическом совете

Арктический совет - межправительственный форум по взаимодействию и сотрудничеству арктических стран, коренных народов и жителей Арктики. Его основной деятельностью является эффективное решение задач по защите природы и экологии. В настоящее время и до конца текущего года председательство Арктического совета находится в Исландии. К России оно перейдет со следующего года и продлится до 2023 г.