В России создадут оргкомитет по председательству в Арктическом совете

Президент РФ Владимир Путин назначил главой Арктического совета Юрия Трутнева.

Издание Muksun сообщает, что соответствующий указ о председательстве подписан главой Российской Федерации Владимиром Путиным. В соответствии с документом, руководить будет Юрий Трутнев. Арктический совет - межправительственный форум по взаимодействию и сотрудничеству арктических стран, коренных народов и жителей Арктики. Его основной деятельностью является эффективное решение задач по защите природы и экологии. В настоящее время и до конца текущего года председательство Арктического совета находится в Исландии. К России оно перейдет со следующего года и продлится до 2023 г. Советник президента Антон Кобяков отметил, что одной из наиболее важных задач, поставленных перед Россией в годы председательства в АС, является активное развитие Арктики. Действия организационного комитета будут основаны на планировании основных мероприятий в связи с председательством Российской Федерации в Арктическом совете в последующие три года. В первую очередь внимание будет уделяться решению задач по сохранению экологической системы в регионе, развитию туристической отрасли, положению коренных малочисленных народов Севера и привлечению финансирования. России перейдет председательство в рабочей группе Арктического совета, работа которой направлена на сокращение выбросов черного углерода и метана. Также РФ возглавит информационный форум лучших практик в области арктического судоходства, будет руководить проектом «Инициатива арктической инфраструктуры пространственных данных», Арктическим экономическим советом и форумом береговых охран.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter