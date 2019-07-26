Фото: wikipedia.org
Кличко в эфире программы снова не смог выговорить слово
26 июля, 15:44Общество
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На YouTube-канале «Радио Свобода» мэр Киева Виталий Кличко во время съемок программы «Ваша свобода» запнулся на словосочетании «судебных экспертиз».
Участники передачи общались на украинском языке. Об этом информирует RNS.
В студии «Радио Свобода» киевский градоначальник и ведущий Виталий Портников обсуждали тему снятия политика с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). В ходе беседы у Кличко возникли проблемы с произношением фразы «судебных экспертиз».
Мэр Киева хотел сказать, что он обратился в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. На слове «судебных» у Кличко произошла заминка. В итоге политику с произношением помог ведущий программы.
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