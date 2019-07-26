Кличко в эфире программы снова не смог выговорить слово

Участники передачи общались на украинском языке. Об этом информирует RNS.

В студии «Радио Свобода» киевский градоначальник и ведущий Виталий Портников обсуждали тему снятия политика с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). В ходе беседы у Кличко возникли проблемы с произношением фразы «судебных экспертиз».