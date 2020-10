В Башкирии за сутки было выявлено 187 новых заболевших пневмонией

Число зараженных пневмококковой инфекцией в Башкирии продолжает оставаться стабильно высоким.

Сегодня, 25 октября, Минздрав Башкирии опубликовал информацию о количестве новых случаев заболевания внебольничной пневмонией. По уточненным данным, за сутки было выявлено 187 новых случаев заражения пневмококковой инфекцией во внебольничных условиях. Как отмечают специалисты, число заболевших продолжает оставаться стабильно высоким. При этом в Башкирии были выписаны за сутки 145 человек, излечившихся от пневмонии. Число новых носителей коронавируса также достаточно высоко. За сутки их было выявлено 80. Скончался еще один носитель Covid-19.

