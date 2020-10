Минздрав Башкирии сообщил о количестве пациентов, заболевших внебольничной пневмонией. Суточный прирост составил 272 человека. Также за последний сутки, по состоянию на 23 октября, выписаны с выздоровлением от пневмонии 258 человек.

Напомним, накануне внебольничная пневмония подтвердилась у 232 человек. Из медучреждений по выздоровлению выписались 227 пациентов с пневмонией. На сегодняшний день коронавирусом болеют более 10 тысяч человек. За последние сутки наличие опасного вируса подтвердилось у 73 человек. В больница республики сейчас лечатся 189 пациентов с этим диагнозом. Из них в тяжелом состоянии 12 пациентов, еще 3 – на ИВЛ.

