По данным регионального Минздрава, за прошедший день еще у 228 пациентов обнаружили вирусную пневмонию. Еще 212 человек выписаны по выздоровлению от пневмонии.

Отметим, что на сегодняшний день в стационарах республики находится 191 человек. Из них в тяжелом состоянии 9 пациентов, двое на ИВЛ. Проходят лечение амбулаторно 607 жителей республики. Из них уже поправили свое здоровье 102 человека. Также по состоянию на 24 октября зафиксирована новая смерть от коронавируса. Умершему пациенту было 65 лет. Мужчина страдал хроническими заболеваниями. А именно ожирением 3 степени, обструктивным бронхитом, атеросклерозом аорты и кардиосклерозом.

