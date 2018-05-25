Илон Маск назвал дату премьеры электрокара Tesla Model Y
Сегодня, 20:00Общество
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По словам владельца корпорации SpaceX Илона Маска, серийная версия нового электромобиля Tesla Model Y может быть показана общественности 15 марта 2019 года.
Массовый выпуск Tesla Model Y стартует после 2020 года. Об этом 25 мая пишет газета «Известия».
На своей страничке в Twitter Маск рассказал, что ему по душе представлять свои новинки в мартовские иды. У древних римлян это слово соответствовало середине месяца. По преданию именно 15 марта по древнему календарю произошла расправа над Гаем Юлием Цезаре
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