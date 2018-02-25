В Уфе пикет памяти Бориса Немцова собрал 40 человек

В уфимском сквере «Волна» в микрорайоне Затон прошёл пикет памяти Бориса Немцова. Как сообщает «Коммерсантъ Уфа», почтить память убитого три года назад политика пришло около 30 человек, об этом изданию сообщила участница акции Зульфия Гайсина.