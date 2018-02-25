В Уфе пикет памяти Бориса Немцова собрал 40 человек

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Планировалось что в акции примут участие до 100 человек.
В уфимском сквере «Волна» в микрорайоне Затон прошёл пикет памяти Бориса Немцова. Как сообщает «Коммерсантъ Уфа», почтить память убитого три года назад политика пришло около 30 человек, об этом изданию сообщила участница акции Зульфия Гайсина.
- Все прошло спокойно. Митингующие держали в руках портреты оппозиционного политика с надписями «Сила в правде, а правда – за нами!», - цитирует Гайсину сайт газеты.
Напомним, мэрия Уфы согласовала пикет, организаторы планировали, что в нём примут участие до ста человек.
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