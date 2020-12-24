Снять деньги в кассе магазина можно более чем в 230 торговых точках по всей Башкирии

«С этого года в ряде агентских точек, помимо снятия наличных с карты, есть возможность оплачивать услуги ЖКХ. Как и в офисе банка, для подтверждения операции клиенту выдаётся чек. Комиссия за приём платежа аналогична комиссии по безналичным операциям с использованием банковской карты в офисе банка».