Снять деньги в кассе магазина можно более чем в 230 торговых точках по всей Башкирии

Жители удалённых и малонаселённых пунктов Республики Башкортостан могут без комиссии снимать наличные с банковской карты при совершении покупок на кассах магазинов.

Сервис реализуется на базе эквайринга Сбербанка в партнёрстве с торговыми предприятиями, которые становятся банковскими платёжными агентами Сбербанка. За 11 месяцев текущего года клиенты совершили почти 28 тысяч таких операций на сумму 42 млн рублей. Услуга доступна более чем в 230 торговых точках по всей Башкирии. Магазины, предоставляющие такую услугу, имеют специальный указатель — наклейку с надписью: «Здесь вы можете снять наличные». Оплата покупки на любую сумму дебетовой картой является обязательным условием оказания услуги. Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка: «С этого года в ряде агентских точек, помимо снятия наличных с карты, есть возможность оплачивать услуги ЖКХ. Как и в офисе банка, для подтверждения операции клиенту выдаётся чек. Комиссия за приём платежа аналогична комиссии по безналичным операциям с использованием банковской карты в офисе банка». Более подробную информацию о проекте можно узнать на сайте банка www.sberbank.ru.

