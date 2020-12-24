Снять деньги в кассе магазина можно более чем в 230 торговых точках по всей Башкирии

Снять деньги в кассе магазина можно более чем в 230 торговых точках по всей Башкирии

Вчера, 09:44ОбществоPhoto: pixabay.com
Жители удалённых и малонаселённых пунктов Республики Башкортостан могут без комиссии снимать наличные с банковской карты при совершении покупок на кассах магазинов.

Сервис реализуется на базе эквайринга Сбербанка в партнёрстве с торговыми предприятиями, которые становятся банковскими платёжными агентами Сбербанка. За 11 месяцев текущего года клиенты совершили почти 28 тысяч таких операций на сумму 42 млн рублей.

Услуга доступна более чем в 230 торговых точках по всей Башкирии. Магазины, предоставляющие такую услугу, имеют специальный указатель — наклейку с надписью: «Здесь вы можете снять наличные». Оплата покупки на любую сумму дебетовой картой является обязательным условием оказания услуги.

Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка:

«С этого года в ряде агентских точек, помимо снятия наличных с карты, есть возможность оплачивать услуги ЖКХ. Как и в офисе банка, для подтверждения операции клиенту выдаётся чек. Комиссия за приём платежа аналогична комиссии по безналичным операциям с использованием банковской карты в офисе банка».

Более подробную информацию о проекте можно узнать на сайте банка www.sberbank.ru.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы