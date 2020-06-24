Рада озвучила количество перенесших коронавирус депутатов

Также он сообщил, что еще два депутата продолжают лечение.

Как пишет RNS, по сведениям Минздрава Украины, общее число инцидентов заражения COVID-19 в стране выросло до 38 074. Всего в стране зарегистрировано 1035 смертей и 16 956 случаев выздоровления.