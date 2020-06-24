Рада озвучила количество перенесших коронавирус депутатов

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Свыше 15 депутатов Верховной рады Украины прошли терапию после коронавируса. Об этом одному из местных телеканалов рассказал спикер Рады Дмитрий Разумков.
Также он сообщил, что еще два депутата продолжают лечение.
Как пишет RNS, по сведениям Минздрава Украины, общее число инцидентов заражения COVID-19 в стране выросло до 38 074. Всего в стране зарегистрировано 1035 смертей и 16 956 случаев выздоровления.
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