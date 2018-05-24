МВД упростит процедуру получения гражданства России
В Министерстве внутренних дел (МВД) России подготовили закон, упрощающий процедуру приобретения российского гражданства лицами без подданство какой-либо страны. Теперь они смогут стать гражданами России, получив перед этим специальные документы, которые удостоверяют их личность без гражданства.
Новые правила начнут действовать с 1 января 2020 года, рассказали в ведомстве. Лица без гражданства будут получать гражданство РФ без каких-либо требований о проживании по виду на жительство течение пяти лет непрерывно, наличия легальных источников средств к существованию, требований к владению русским языком. Также им не понадобится предоставлять разрешение на временное проживание, написал портал rns.online.
В настоящее время на названных упрощенных условиях получение гражданства России доступно для обладателей паспортов СССР, прибывших в РФ до ноября 2002 года, а также их детей, если у тех нет иностранного гражданства. Но эти нормы перестанут действие в начале 2020 года.
Выдача временного документа, удостоверяющего личность людей без гражданства, планируется тем, у кого отсутствует паспорт или есть паспорт гражданина СССР образца 1974 года.
Представители МВД отметили, что таких лиц выявляют каждый год. Сегодня правоохранительным органам известно 4,5 тысяч лиц без гражданства, которые не получили его по разным причинам.