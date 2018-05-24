МВД упростит процедуру получения гражданства России

Новые правила начнут действовать с 1 января 2020 года, рассказали в ведомстве. Лица без гражданства будут получать гражданство РФ без каких-либо требований о проживании по виду на жительство течение пяти лет непрерывно, наличия легальных источников средств к существованию, требований к владению русским языком. Также им не понадобится предоставлять разрешение на временное проживание, написал портал rns.online.

В настоящее время на названных упрощенных условиях получение гражданства России доступно для обладателей паспортов СССР, прибывших в РФ до ноября 2002 года, а также их детей, если у тех нет иностранного гражданства. Но эти нормы перестанут действие в начале 2020 года.

Выдача временного документа, удостоверяющего личность людей без гражданства, планируется тем, у кого отсутствует паспорт или есть паспорт гражданина СССР образца 1974 года.