«Волонтеры Победы» опровергли статус задержанной на Украине россиянки
Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала активистку Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Елену Одновол.
По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, россиянку задержали на границе с Крымом. Об этом пишет портал rns.online.
По данным украинской стороны, Одновол являлась «доверенным лицом» президента России Владимира Путина во время компании по его переизбранию. Украинские спецслужбы считают, что женщина участвовала в «подрывной деятельности против Украины во вред ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности». Что активистка делала на границе, пока неизвестно.
Глава движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова опровергла сведения о статусе Одновол как «доверенного лица» Путина. В то же время женщина подтвердила принадлежность задержанной к движению «Волонтеры Победы». Якобы Одновол была всего лишь руководителем группы волонтеров в региональном штабе Путина. Задержанная СБУ россиянка вместе с мужем проживает в Крыму.
Руководство движения «Волонтеры Победы» характеризует Елену Одновол как «добрую» и «хорошую» девушку. Она уже давно работает в указанной выше структуре. Одновол «принадлежит к числу тех людей, кто выстроил работу по сохранению истории, по гражданско-патриотическому воспитанию в Крыму», подытожила Амельченкова.