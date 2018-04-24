«Волонтеры Победы» опровергли статус задержанной на Украине россиянки

По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, россиянку задержали на границе с Крымом. Об этом пишет портал rns.online.

По данным украинской стороны, Одновол являлась «доверенным лицом» президента России Владимира Путина во время компании по его переизбранию. Украинские спецслужбы считают, что женщина участвовала в «подрывной деятельности против Украины во вред ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности». Что активистка делала на границе, пока неизвестно.

Глава движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова опровергла сведения о статусе Одновол как «доверенного лица» Путина. В то же время женщина подтвердила принадлежность задержанной к движению «Волонтеры Победы». Якобы Одновол была всего лишь руководителем группы волонтеров в региональном штабе Путина. Задержанная СБУ россиянка вместе с мужем проживает в Крыму.