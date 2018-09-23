«Россети» проводят крупные учения в Тверской области

Как пишут «Новые Известия», в рамках обучения будет проделана большая работа по подготовке региона к осенне-зимнему периоду. Специалисты из 20 регионов ЦФО и ПФО будут заниматься прокладкой новых линий электропередач, очищать линии от деревьев и кустарников, чтобы в дальнейшем избежать аварий и повреждений.

Перед началом учений выступил глава «Россетей» Павел Ливинский. Он рассказал, что запланированные работы на треть сократят аварийность в регионе. Также Ливинский рассчитывает, что после учений сотрудники «Россетей» и структурных подразделений будут в два раза быстрее устранять последствия аварий в Тверской области.

Вообще, как заявил директор «Россетей», Тверская область является довольно сложным регионом для энергетиков, учитывая большое количество болот и лесов. Специалистам приходится работать в непростых природных условиях. На первый план выходит не только профессиональная подготовка, но и смекалка, а также выносливость. В то же время Ливинский призвал сотрудников «Россетей» не искать оправданий и поддерживать высокий уровень оказываемых услуг.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя также говорил о состоянии энергетической инфраструктуры региона. По его словам, Тверская область – один из лидеров ЦФО по протяжённости электропередач. В связи с этим бесперебойная работа сетей является залогом развития субъекта РФ.