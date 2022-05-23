Хабиров показал близкого друга, с которым прошел «Крым и Рым»

- Мы с моим другом Фанитом, прошедшие в свое время, что называется, «Крым и рым», немного стареем, а мой тезка Радий растёт. Пусть мы достойно проживем нашу жизнь, чтобы наши дети и внуки гордились нами. А дружбу сохраним навсегда, — подписал фотографию Радий Хабиров в социальных сетях.