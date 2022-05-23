Хабиров показал близкого друга, с которым прошел «Крым и Рым»

Глава Башкирии поделился с пользователями социальных сетей фотографией с другом Фанитом, с которым прошел «Крым и Рым». Кроме того, на фотографии присутствует и внук близкого друга — Радий.
- Мы с моим другом Фанитом, прошедшие в свое время, что называется, «Крым и рым», немного стареем, а мой тезка Радий растёт. Пусть мы достойно проживем нашу жизнь, чтобы наши дети и внуки гордились нами. А дружбу сохраним навсегда, — подписал фотографию Радий Хабиров в социальных сетях.
Сам Радий Хабиров ранее сообщал, что Фанит был рядом с ним в самые тяжелые времена.