Работодатели Башкирии могут получить налоговые льготы за трудоустройство молодежи

Работодатели Башкирии могут получить налоговые льготы за трудоустройство молодежи
Работодатели Башкирии могут получить налоговые льготы за трудоустройство молодежи
Сегодня, 14:49ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
В Башкирии предложили предоставлять работодателям налоговые льготы в случае, если часть сотрудников компании будет составлять молодёжь. Об этом заявил председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.

На сайте Курултая Башкирии завершилось общественное обсуждение законопроекта «О молодежной политике в Республике Башкортостан». По словам спикера парламента, большинство участников обсуждения поддержали концепцию законопроекта. Помимо этого, поступили предложения по развитию действующих норм.

— В частности, предложено предусмотреть налоговые льготы для тех организаций, в которых доля молодых сотрудников составляет более 30%. Высказывались мнения о необходимости поддержки участников волонтерского движения путем обязательного страхования их жизни, предоставления льготной ипотеки и ряда других мер, — отметил Толкачев.

Предложения рассмотрят при подготовке законопроекта ко второму чтению, которое запланировано на осень. Проект закона уже был принят в первом чтении на пленарном заседании парламента в июне.

Председатель Госсобрания добавил, что число молодых жителей составляет более 1,1 млн человек, или 28% населения республики. Молодежью в республике будут считаться люди в возрасте от 14 до 35 лет, хотя раньше этот возраст достигал 30 лет.

— На практике смещение возрастной границы молодежи с 30 до 35 лет означает не только увеличение числа граждан, которые смогут воспользоваться специальными мерами поддержки, но и необходимость выработки новых механизмов, — добавил спикер.

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