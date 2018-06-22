В московской квартире обнаружили маисового полоза
Сегодня, 21:24Общество
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Накануне в одной из квартир на Волгоградском проспекте Москвы была найдена змея.
Хладнокровное оказалось маисовым полозом. Данный вид не проживает на территории России. Об этом 22 июня пишет газета «Известия».
Маисовые полозы распространены на территории Североамериканского континента. Обычно они живут на полях с кукурузой или в лесу. Время от времени этот вид видят на старых фермах. Как змея попала в столичное жилье, выясняется.
Работники экстренных служб поймали полоза и передали того специалистам.
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