Госдума РФ приняла закон о контрсанкциях против США и их союзников
Депутаты Государственной думы Российской Федерации приняли законопроект, разрешающий вводить контрсанкции против США и прочих «недружественных» стран.
Разработанный спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным и главами фракций документ был поддержан 416 депутатами при одном воздержавшимся. Об этом пишет портал rns.online.
Исправленный законопроект приняли в третьем чтении. Несколько дней назад в ходе второго чтения парламентарии внесли в закон поправки. Изменения позволяют вводить контрсанкций непосредственно президенту России Владимиру Путину. Глава государства теперь может сам решать с какой страной или зарубежной организацией РФ прекратит сотрудничество. Ограничения на ведение дел с иностранцами могут налагаться и на российские компании.
Закон об ответных санкциях предусматривает запрет на экспорт в Россию товаров, продуктов и сырья, произведенных в «недружественных иностранных государствах» или изготовленных, попавшими под опалу Кремля компаниями.
Принятый документ разрешает вводить запрет «недружественным» Москве фирмам вывозить товары или сырье с территории России. Перечень наименований подпадающей под ограничения продукции еще только определяется Кабинетом министров РФ.