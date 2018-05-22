Госдума РФ приняла закон о контрсанкциях против США и их союзников

Разработанный спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным и главами фракций документ был поддержан 416 депутатами при одном воздержавшимся. Об этом пишет портал rns.online.

Исправленный законопроект приняли в третьем чтении. Несколько дней назад в ходе второго чтения парламентарии внесли в закон поправки. Изменения позволяют вводить контрсанкций непосредственно президенту России Владимиру Путину. Глава государства теперь может сам решать с какой страной или зарубежной организацией РФ прекратит сотрудничество. Ограничения на ведение дел с иностранцами могут налагаться и на российские компании.

Закон об ответных санкциях предусматривает запрет на экспорт в Россию товаров, продуктов и сырья, произведенных в «недружественных иностранных государствах» или изготовленных, попавшими под опалу Кремля компаниями.