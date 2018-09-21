Ашурбейли: русское село можно сделать красивым и правильным

Фестиваль давно стал традицией не только для местных жителей, но и гостей из самых разных российских регионов. В этом году для Хирино двойной праздник – 5 лет со дня освящения храма после восстановительных работ и 435-летний юбилей села.

В 2010 году никто и не думал, что разрушенная церковь, где в алтаре гуляют коровы, а крыши нет вовсе, может снова возвысится над селом. Именно в это время глава «Социума» Игорь Ашурбейли начал заниматься генеалогическими изысканиями, которые и привели его в село. Оказалось, что предки промышленника происходили из этих мест. Спокойно наблюдать, как разваливается старинный храм в честь Усекновения Честной главы Иоанна Предтечи он не мог, поэтому и предложил проект восстановления церкви. Всего за 2,5 года храм удалось полностью воссоздать. Ашурбейли пояснил, что немаловажную роль в этом сыграл его богатый опыт – глава «Социума» неоднократно участвовал в проектах по восстановлению храмов в стране.

В 2016 году Ашурбейли передал Иоанно-Предтеченскому храму редкий дар – частицу мощей Крестителя Господня, привезенную из Ватикана. Так Хирино стало настоящим центром паломничества. Позже он подарил церкви и мемориальную доску в память об убитых во время репрессий священников. В этом году, вместе с главой Нижегородской области, Ашурбейли открыл построенный «Социумом» современный Общественный центр, где есть библиотека и краеведческий музей. В традицию вошла и организация ежегодных рождественских елок для сельской молодежи и воспитанников центра социальной реабилитации «Ласточка».

Останавливаться на восстановлении храма Игорь Ашурбейли не стал и вплотную занялся возрождением самого села. Ведь очень важно подарить людям не только духовные ценности, но и создать для них материальные активы. В селе теперь действует учрежденный в рамках ГК «Социум» сельскохозяйственный субхолдинг. Его цель – развитие фермерского хозяйства и производства, благоустройство Хирино, организация новых рабочих мест и восстановление инфраструктуры. Уже сейчас село может похвастаться дорогами, которые не боятся дождей и снега, новой почтой и отремонтированными зданиями. Для хиринцев создали и новые рабочие места. Взяв под опеку местный совхоз, холдинг Игоря Ашурбейли открыл два собственных производства – молочный цех и экспериментальную рыбную ферму.