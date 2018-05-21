Ученые из США сделают МРТ более доступным и точным
Сегодня, 19:41Общество
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Магнитно-резонансная томография (МРТ) станет намного точнее и доступнее благодаря американским специалистам из лаборатории в Беркли.
Ученые разработали особую технологию, которая позволит удешевить процедуру обследования. Об этом 21 мая пишет газета «Известия».
Эксперты заменили в томографе дорогие сверхпроводящие магниты на мельчайшие алмазы. Первые испытания завершились успехом. Показания усовершенствованного прибора оказались даже точнее, чем раньше.
Отметим, что процедура МРТ представляет собой «просвечивание» пациента с использованием магнитного поля. В итоге врач получает, сделанный послойно, снимок внутренних органов человека.
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