Ученые из США сделают МРТ более доступным и точным

Ученые разработали особую технологию, которая позволит удешевить процедуру обследования. Об этом 21 мая пишет газета «Известия».

Эксперты заменили в томографе дорогие сверхпроводящие магниты на мельчайшие алмазы. Первые испытания завершились успехом. Показания усовершенствованного прибора оказались даже точнее, чем раньше.